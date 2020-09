Elisabetta Gregoraci sceglie la lingerie sexy per chiudersi nella Casa del GF Vip Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le foto in biancheria intima sono davvero ad alto tasso erotico, colpa soprattutto di uno slip in pizzo dalle trasparenze azzardate. “Red passion” scrive la Gregoraci a corredo dell’immagine bollente. E chissà se quello sarà l’intimo che la accompagnerà nella Casa dove è molto attesa. “Grazie, siete stati carinissimi! Ho ricevuto un sacco di messaggi d’affetto, so che mi aspettavate in tanti e questo mi rende felicissima – ha detto in una storia social - Noi ci vediamo venerdì, intanto vi mando un bacio grande grande”.

“Ciao ragazzi, ci siamo quasi… - aveva scritto la conduttrice tv in un post qualche giorno fa - sta per iniziare la mia avventura, sono molto emozionata e non vedo l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia! Mi mancheranno il nostro rapporto e le nostre chiacchierate, anche se non ho avuto il piacere di vedervi tutti, ormai è come se vi conoscessi da sempre! So che mi sosterrete e mi starete vicini e vi ringrazio di cuore per questo! Vi mando un abbraccio ed un bacio virtuale, la vostra Eli”. Manco a dirlo i follower hanno risposto inondandola di “in bocca al lupo” e promettendole supporto. Ha voglia di mettersi in gioco per farsi conoscere meglio anche da chi non la segue ancora. Ma le mancherà il figlio Nathan Falco Briatore, che ha appena ricominciato l’avventura scolastica.



