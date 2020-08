Elisabetta Gregoraci da capogiro, è lei miss "maglietta bagnata"

Una foto che fa restare a bocca aperta quella che Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social. Posa tutta bagnata dopo un tuffo in piscina, con la camicia addosso che si appiccica sulla pelle e rivela qualche dettaglio piccante, lo sguardo languido e le labbra dischiuse: un vero concentrato di sensualità che di certo non lascia indifferenti i follower.

Elisabetta posa come una sirena a bordo piscina per il fotografo Tommaso Napolitano, con la camicia bagnata che diventa trasparente e le lunghe gambe nude. "Immaginati senza regole. Pensati senza giudizi. Scegliti senza vincoli. Amati senza paure. Viviti senza limiti", scrive a corredo dello scatto. I fan perdono la testa davanti a tanta bellezza, e i complimenti che riceve non si contano.

Durante l'estate la Gregoraci ha trascorso qualche tempo in Salento per le riprese di "Battiti Live", programma musicale in onda su Canale 5 di cui è al timone con Alan Palmieri. Nelle pause ha esplorato le bellezze della zona, dalle cave di bauxite alla Baia dei Turchi. Per le vacanze ha scelto Forte dei Marmi e la Sardegna. In barca o sul lungomare ha sfoggiato il suo fisico da capogiro, con bikini minuscoli a sottolineare le forme perfette e un sorriso radioso a illuminarle il viso.

