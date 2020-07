La settimana delle stelle

Una settimana all’insegna del mare, del sole e dei bikini per le vip: da Michelle Hunziker in barca insieme alla figlia Aurora che mostra i “ciapet” a Ilary Blasi scatenata a Riccione, passando per il due pezzi di Simona Ventura che fa la sua “porca figura” e i sederi al vento delle belle. Ma ci sono anche i pancioni delle vip, tra cui quello di Mara Carfagna, e l’uscita al largo di Stefano De Martino in compagnia. Ecco tutto quello che ti sei perso in una settimana di gossip…