Sceglie una foto senza filtri in bikini sorridente e felice sulla spiaggia di Alassio per augurare buona estate a tutti. Simona Ventura, fiera dei suoi 55 anni compiuti in questo anno “strano”, ne approfitta per fare un bilancio: “Faccio ancora la mia porca figura. Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza!”.

Simona Ventura in bikini: “Faccio ancora la mia porca figura” Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

La conduttrice è in vacanza in Liguria con due dei suoi tre figli, Caterina e Giacomo, con il compagno Giovanni Terzi e il figlio di lui Giulio Antonio. Posta gli scatti senza filtri e senza photoshop, come ci tiene a sottolineare, e scrive ai follower: “È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta) faccio ancora la mia porca figura…”.

Leggi anche>Simona Ventura compie 55 anni, da Giovanni Terzi una dedica strappalacrime



Ad Alassio pochi giorni fa ha festeggiato anche il compleanno di Giov anni a cui ha dedicato un post dolcissimo: “Ho voluto mettere la prima e l’ultima foto fatta insieme! Nel frattempo, abbiamo vissuto tante di quelle emozioni che, a ripensarci, mi toglie il fiato. Grazie per come mi hai cambiato la vita, per come hai accolto tutta la famiglia, per l’unione e la serenità che hai portato soprattutto nei momenti difficili. Sei il porto sicuro, la mia quercia, la mia luce nel tunnel. Ti amo”.

Simona Ventura compie 55 anni, da Giovanni Terzi una dedica strappalacrime 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: