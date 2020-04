Simona Ventura compie 55 anni, da Giovanni Terzi una dedica strappalacrime

Aveva in programma un party bellissimo con tanti amici, ma l'emergenza coronavirus ha stravolto i suoi piani. Simona Ventura è in quarantena come tutti, ma questo non significa che sia lontana dai suoi affetti più grandi. Tantissimi amici vip le hanno fatto gli auguri sui social per il suo 55esimo compleanno, da Pamela Prati a Eletta Lamborghini e Manila Nazzaro . Ma quelli più speciali di tutti le sono arrivati dal suo compagno Giovanni Terzi , che ha colto l'occasione per dichiarale ancora una volta tutto il suo amore con un post romanticissimo.

"Auguri amore mio! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale. Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo" ha scritto il giornalista sulla sua pagina social, condividendo un bello scatto di qualche mese fa, con lui e Simona felici e innamorati, abbracciati in riva al mare.

Anche la Ventura ha affidato a Instagram i suoi pensieri in questo giorno speciale. "Prima che iniziasse questa durissima prova, avevo pensato, dopo tanti anni, di organizzare una grande festa stile ‘club 55 ‘ con tutte le persone che mi vogliono bene, e sono tantissime! Dopo quasi un mese di quarantena, posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio, anzi!" ha scritto la conduttrice. "Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati! Il mio pensiero va alle persone che soffrono e che combattono in prima linea. Oggi più che mai sono orgogliosa di essere italiana! Grazie a tutti!", ha concluso.

Simona e Giovanni stanno insieme da circa un anno e mezzo e si amano alla follia. Hanno più volte affermato di pensare seriamente alle nozze. Lei, in una recente intervista al settimanale "Chi" aveva detto: "Il matrimonio è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare".

