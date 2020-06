Ilary Blasi e Francesco Totti scatenano la movida a Riccione

Una tappa in Umbria e poi via verso la riviera romagnola. Ilary Blasi e Francesco Totti arrivano a Riccione e animano la movida. Sono stati avvistati passeggiare in viale Ceccarini, in viale Dante, un aperitivo in un noto locale, una cena a Misano Adriatico. Ilary con le sorelle e le amiche si concede una serata in discoteca e non si sottrae ai selfie con i fan. Anche in spiaggia, dove la coppia si è dedicata alla prima tintarella di stagione, tanti scatti con gli ammiratori.