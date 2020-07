Ambra Angiolini e Max Allegri, amore a Monte Carlo

Primo weekend di sole in coppia per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri che hanno scelto Monte Carlo per la prima tintarella e bagno d’amore. Lei sexy e sensuale in due pezzi, lui “allenato” e muscoloso si sono tuffati in acqua regalando siparietti perfetti per i flash del settimanale Chi. Dopo la separazione forzata dovuta all’emergenza sanitaria, i due trascorreranno le vacanze in Toscana, dove sbocciò la passione tre anni fa.

Questo è stato anche un anno sabbatico per il mister, che si è preso una pausa per capire il futuro da allenatore, che forse potrebbe portarlo a un clamoroso ritorno in bianconero, oppure potrebbe sedersi sulla panchina del Psg o del Manchester United. Chissà…

Ora Max e Ambra si sono ritrovati per tre giorni di mare a Monte Carlo, dove lui è di casa grazie anche all’amicizia con Flavio Briatore. Durante il lockdown sono stati lontani: lui a Livorno con i figli, lei in montagna prima e a Brescia poi, con i figli avuti da Francesco Renga.



L’estate la passeranno in Toscana dove sbocciò l’amore tre anni fa. Come dimenticare le prime immagini dall’Argentario di una Ambra sensuale come non mai e un Allegri innamorato pazzo? Non ci sarà profumo di fiori d’arancio per ora, anche se in casa Allegri qualcuno andrà presto all’altare. Pare infatti che la figlia dell’allenatore, Valentina, dopo la love story con Piero Barone del trio Il Volo, abbia incontrato la persona giusta e sia pronta al grande passo…

