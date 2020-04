Buon compleanno Ambra Angiolini: l’icona cult degli anni 90 spegne le candeline

Nata a Roma il 22 aprile 1977, Ambra Angiolini compie 43 anni. L’icona cult degli anni 90 ormai è diventata un’attrice affermata e amata dal pubblico. Ambra inizia la sua carriera a soli 15 anni nel programma televisivo "Bulli & pupe" ma sarà con "Non è la Rai " nel 1993-1993 che raggiungerà davvero il successo.

L’icona di stile diventa subito molto popolare tra i giovanissimi. Oltre a intrattenere e a condurre la trasmissione, canta e balla: il suo brano T’appartengo è una delle canzoni indimenticabili degli anni 90. La sua prima vera e propria esperienza cinematografica è con Ferzan Ozpetek che le offre un ruolo in Saturno contro. Una prima prova che le è valsa molti premi: Ambra Angiolini ha infatti vinto il David di Donatello e il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d'oro e il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno. Da quel momento la sua carriera da attrice non si è mai fermata e ad oggi è una dei volti più amati dal pubblico.