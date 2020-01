Con "Il nodo" Ambra Angiolini porta in scena il bullismo

Il tema è quello, sempre più attuale, del bullismo e del complesso rapporto che lega i genitori, i figli e la scuola. La Angiolini e la Modugno portano in scena un dialogo non semplice, con il compito di "sciogliere il nodo", scoprire la verità è l’unica possibilità a cui potersi aggrappare. "'Il nodo' non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo (il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario), è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi le domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti", ha spiegato la Sinigaglia. "Esistono conflitti che non possono più essere sciolti, ma solo recisi. E dunque: non bisognerebbe mai trovarsi in circostanze tanto estreme da risultare irrecuperabili", ha proseguito.



L’opera, scritta dall'americana Johnna Adams e tradotta da Vincenzo Manna e Edward Fortes, ha ricevuto una menzione speciale dalla Steinberg American Theatre Critics Association e che è stato messo in scena da altre 40 produzioni americane, toccando città come New York, Philadelphia, Chicago, Dallas, Houston, Berkeley e Los Angeles.



LE DATE DELLO SPETTACOLO:

11 gennaio 2020 - Teatro dei Rozzi, Siena

14 gennaio 2020 - Teatro Civico, La Spezia

15 gennaio 2020 - Teatro Chiabrera Comunale, Savona

16 gennaio 2020 - Teatro Sociale, Stradella (PV)

18 gennaio 2020 - Teatro Municipale, Casale Monferrato (AL)

20 gennaio 2020 - Teatro Baretti, Mondovi' (CN)

22 gennaio 2020 - Teatro Civico, Oleggio (NO)

23 gennaio 2020 - Teatro Zenith, Casalmaggiore (CR)

24 gennaio 2020 - Teatro Comunale Luigi Rossano, Portogruaro (VE)

25 gennaio 2020 - Teatro Nuovo, Ferrara

19-20 febbraio 2020 - Teatro Signorelli (acc. Arditi), Cortona (AR)

22-23 febbraio 2020 - Teatro dei Servi, Massa

26 febbraio-1marzo 2020 - Teatro Gustavo Modena, Genova

04-15 marzo 2020 - Teatro Ambra Jovinelli, Roma

17-18 marzo 2020 - Teatro Circus Visoni, Pescara