Ambra è una mamma rock in cerca di verità

Ha inventato una nuova generazione di adolescenti, è mamma di due adolescenti e porta in teatro uno spettacolo sul bullismo tra gli adolescenti. Ambra Angiolini se potesse rinascere chiederebbe a se stessa di partorirsi al posto della figlia Jolanda, che le somiglia molto, ma è più risolta di lei. L'attrice, ex di Francesco Renga , al settimanale Grazia racconta la sua vita da mamma sempre in cerca di verità.

Ha sempre avuto una particolare attenzione verso i ragazzi non solo in tv o a teatro, ma anche nella vita di tutti i giorni. I suoi figli sono stati abituati fin da piccoli a far andare gli amici a casa. “Pranzo, cena. A volte nel weekend a dormire, dieci bambini nei sacchi a pelo. E dunque io conosco bene gli amici dei miei figli, e anche i miei figli”.

“La maternità – racconta la compagna di Massimiliano Allegri – è guardare i figli di spalle, vedere tutto quello che succede e capire che è qualcosa che non puoi controllare”. Di Jolanda, 16 anni, e Leonardo, 13, spiega: “Non rubo password, non cripto codici. Loro però sanno che all'improvviso potrei chiedere il telefono, è successo”.

“Se potessi rinascere chiederei a me stessa di partorirmi al posto di Jolanda. E' fantastica, per alcune cose simile a me, ma risolta. Da subito l'ho avvisata: puoi fidarti di me, ma fino a un certo punto. Detto con allegria. Lei è molto meglio di me, più attenta”.

“Fin da ragazzina sognavo di diventare mamma. Nei diari scrivevo: che lavoro voglio fare da grande? La mamma”. Nata da papà operaio e mamma contabile, terza di tre figli, Ambra ricorda: “Con i miei fratelli ci davamo da fare, facevamo le pulizie. Io cucinavo torte”. E una volta diventata famosa? “Non cambia niente. Pulizie, torte. I mie che lavorano. A casa mia nessuno ha lasciato il lavoro per nessuno”. Poi guarda le sue foto sui giornali con vestiti eleganti e sguardi altezzosi e dice: “Non sono io”.

