Ambra racconta a Maurizio Costanzo la sua "famiglia allargata": "Con Renga siamo vicini di casa"

"Vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa". Ambra Angiolini si racconta senza veli a Maurizio Costanzo. Una confessione a 360 gradi tra vita privata, lavoro, vecchi e nuovi amori. Giovedì 21 maggio torna infatti - in seconda serata su Canale 5 - "L’intervista", il talk one to one ideato a condotto da Costanzo. Per questo primo appuntamento il giornalista incontra l’attrice e conduttrice tv.