La settimana delle stelle

Anche i vip non sanno più cosa inventarsi in questa lunga quarantena. C’è chi taglia i capelli al proprio compagno, chi si rilassa al sole in giardino, chi si dedica al proprio animale domestico. E poi c’è anche chi, come Alena Seredova, culla il suo pancione in attesa di poter abbracciare la sua bambina. O chi si allena con la propria figlia come Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Scopri cosa ti sei perso in questi giorni di isolamento da vip…