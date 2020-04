Vip in isolamento, guarda quelle che vanno fuori... in giardino

Abbiamo visto i balconi, le case e ora i giardini. Le vip in quarantena mettono in mostra angoli dei loro rifugi nascosti, dove si rilassano e si fotografano in una sorta di ritrovata normalità. Clizia Incorvaia è in Sicilia e mostra il suo giardino che si affaccia sul mare, Eva Riccobono stringe il tronco di un albero nel suo bosco silenzioso in Lombardia. Alena Seredova coccola il suo pancione seduta sull’erba torinese e Juliana Moreira mostra una famiglia di anatre che sguazzano vicino al suo giardino del Milanese. Ma non solo…