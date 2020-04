Case da vip, scopri dove trascorrono la quarantena

Cambiano i post ai tempi del coronavirus. Spariscono gli shooting e le foto posate e arrivano gli scatti casalinghi. Anche i vip più riservati sono “costretti” a pubblicare scorci di mura domestiche. Dalla palestra domestica di Elisabetta Canalis all’idromassaggio sul terrazzo di Laura Chiatti, passando per l’enorme salone della Chillemi o il corridoio perfetto per fare yoga di Afef.

Durante l’isolamento i vip fanno dirette social, post, scatti, storie direttamente dalla loro casa. C’è chi ha balcone e giardino da mettere in mostra e chi preferisce farsi selfie negli angoli più intimi della propria abitazione. Filippa Lagerback vive in una villa con giardino a Varese e durante questa quarantena ha fatto ammirare ai follower il salotto, la camera da letto, la cucina.

Martina Colombari fa ginnastica in sala da pranzo, riposa in salotto, posta in cucina. Melita Toniolo con il suo bimbo balla e saltella mostrando anche un angolo relax. Caterina Balivo prende il sole in terrazza, gioca con i bambini in cameretta, mostra il tavolo di legno della sala e il salotto ad angolo.

Laura Chiatti e Marco Bocci girano storie e scattano foto in cucina, sala da pranzo, terrazza e non dimenticano neppure la vasca idromassaggio dove i bambini si divertono a giocare.

La cucina è l’ambiente più fotografato degli ultimi giorni tra vip che cucinano e sfornano ogni tipo di prelibatezza: da Barbara d’Urso ad Anna Falchi, passando per Elena Santarelli e Francesca Chillemi. E poi ci sono le case di Cristina Parodi, Kasia Smutniak, Francesco Arca, Natasha Stefanenko, Rosa Fanti e non solo…

