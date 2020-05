Chiusi in casa in quarantena e con un diavolo per capello... senza nemmeno un parrucchiere che sappia tenere a bada le chiome ribelli. I vip non si perdono certo d'animo e, a mali estremi... estremi rimedi. Chi, come Paola Barale , si improvvisa hair stylist fai da te, chi invece, come Cristiano Ronaldo , chiede aiuto alla compagna. Ma ci sono anche Linus , Natasha Stefanenko e Andrea Delogu che cercano di rimettersi la testa a posto...

Parrucchieri a domicilio, dalla Barale a Ronaldo ecco chi si fa i capelli a casa Instagram 1 di 33 Instagram 2 di 33 Instagram 3 di 33 Instagram 33 di 33 Instagram 33 di 33 Instagram 33 di 33 Instagram 33 di 33 Instagram 33 di 33 Instagram 33 di 33 Instagram 10 di 33 Instagram 11 di 33 Instagram 12 di 33 Instagram 13 di 33 Instagram 14 di 33 Instagram 15 di 33 Instagram 16 di 33 Instagram 17 di 33 Instagram 18 di 33 Instagram 19 di 33 Instagram 20 di 33 Instagram 21 di 33 Instagram 22 di 33 Instagram 23 di 33 Instagram 24 di 33 Instagram 25 di 33 Instagram 26 di 33 Instagram 27 di 33 Instagram 28 di 33 Instagram 29 di 33 Instagram 30 di 33 Instagram 31 di 33 Instagram 32 di 33 Instagram 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Giorgia Palmas è il barbiere a domicilio di Filippo Magnini

Giorgia Palmas si è rivelata una parrucchiera modello e ha realizzato un taglio perfetto per Filippo Magnini, in collegamento con il parrucchiere di fiducia. Anche Ronaldo ha chiesto aiuto alla compagna e Georgina non si è tirata indietro. Rasoio alla mano, ha rapato la testa del campione della Juve: chissà se questo nuovo hair cut farà tendenza?

LEGGI ANCHE >Luca Argentero e Cristina Marino: lui suona la chitarra, lei gli taglia i capelli

A casa di Natasha Stefanenko i ruoli si invertono: è lei a fare da cavia al marito Luca Sabbioni. Lui segue un video tutorial, ma si mostra indisciplinato e taglia dove non avrebbe dovuto, scatenando le ire della moglie... il tutto in una divertente gag social. Tutto scorre liscio in casa di Andrea Delogu e Francesco Montanarini. Mentre lei pensa a farsi le foto, lui le fa la piega dandoci dentro con la piastra. Poi la conduttrice ci ripensa, e per passare dal bruno al rosso rame si fida solo di se stessa.

LEGGI ANCHE > Samantha De Grenet, colpo di testa in quarantena

Anche Paola Barale si butta sul fai da te, ma collegata con il suo hair stylist che segue passo passo le indicazioni. Un po' titubante, taglia i capelli con le forbicine per unghie. Lei è scettica, ma il risultato la lascia entusiasta. Non è da meno Mercedesz Henger che si prende cura della sua chioma e lo fa alla grande: per lei maschera e tonalizzante da passare sui capelli decolorati. Il makeover è sorprendente...

POTREBBE INTERESSARTI: