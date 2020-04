Compleanni in quarantena: la Balti e la Satta festeggiano i figli

“Il miglior compleanno di sempre” ha detto la piccola Mia mentre spegneva la sua candelina sulla torta. La figlia di Bianca Balti è una delle tante baby vip che ha festeggiato il compleanno durante la quarantena, ma per lei non sembra affatto un problema rinunciare al party con gli amici, visto che è circondata da tanto amore. Anche Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno organizzato una festicciola in famiglia per Maddox. Tante altre feste famose in questi giorni di pandemia si sono svolte con i follower: da Miriam Leone a Flavio Briatore.

Una casa piena di palloncini e una torta con le candeline colorate per la figlia della modella Bianca Balti, che vive in America con il compagno. Emozionata e felice la Balti ha girato un video tenerissimo della bimba che festeggia in casa con Sal Lahoud e la sorella Matilde.

Festa milanese per la Satta e Boateng che hanno allestito il party casalingo dedicato a Maddox a tema calcistico. Per il bimbo, che è appena tornato dalla Turchia con la famiglia dove era in isolamento in attesa di un volo per l’Italia, si tratta di un sesto compleanno speciale da celebrare con mamma e papà.

Non solo i babyvip spengono le candeline in casa. Miriam Leone scrive: “Oggi ho un anno in più, per la seconda volta una candelina azzurra, perché l'unica che avevo in casa, affetto e amore incredibili intorno e dentro. È un compleanno che non dimenticherò mai, un viaggio dentro chi sono, chi sono stata e la donna che voglio diventare. Vi ringrazio di cuore per non avermi fatto sentire sola nemmeno un istante in questo giorno di festa. Siamo isolati, ma non siamo soli, mai. Adesso vado a spegnere la mia candelina azzurra e vi porto tutti con me”.

E Flavio Briatore ha festeggiato con la sua ex Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, tra i video dei dipendenti e degli amici che gli mandavano gli auguri. Party in isolamento anche per Luca Argentero, che ha brindato in Umbria con la compagna Cristina Marino da cui aspetta il suo primo bebè.

