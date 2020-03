Elena Santarelli festeggia Greta: torta casalinga in famiglia

“Grazie a tutti per gli auguri. Siamo grati per essere con i nostri figli a casa in salute”. Elena Santarelli ha festeggiato il compleanno della piccola Greta insieme al marito Bernardo Corradi e al primogenito Giacomo. Per l’occasione ha preparato una bellissima torta: “la prima… sono soddisfatta” scrive mostrando le fasi di preparazione in cucina. E poi palloncini e musica per la festeggiata.

“La mia stella, il mio Amore, la nostra piccola Greta oggi compie 4 anni. Sei nata il 25/03 come la grande Mina, porti ogni giorno musica nei nostri cuori, con la tua simpatia la tua creatività e il tuo carattere particolare pieno di sfumature, sei unica Greta, buon compleanno Amore di mamma” scrive la Santarelli.

Basta poco ed ecco lo stupore della bambina per in regali confezionati dalla famiglia e per l’allestimento che mamma Elena ha preparato per il suo compleanno. La Santarelli, che nella vita ha attraversato il dramma della malattia del figlio, ora guarito, ripete di continuo ai suoi follower: “State a casa”.

In questi giorni di emergenza coronavirus ha postato diversi siparietti casalinghi per mostrare cosa fa in quarantena: dalle pulizie domestiche di Bernardo Corradi che ora pulisce, ora aggiusta, ora si inventa lavoretti in giro per casa, alle lezioni scolastiche a distanza di Giacomo ai giochi in cameretta o sul balcone di Greta, le lezioni di ginnastica con cui si tiene in forma la showgirl, i manicaretti che prepara per la famiglia, i tutorial, i messaggi e le telefonate con le amiche.

