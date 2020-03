Per i 2 anni di Leone party casalingo in casa Ferragnez

Leone compie 2 anni e la quarantena non è un buon motivo per rinunciare al party. E così mamma Chiara Ferragni e papà Fedez si sono dati da fare per organizzare al piccolino una festa come si deve. E non importa se dovranno restare in casa e se non ci saranno invitati, sapranno lo stesso come divertirsi. La casa a Milano è allestita a tema giungla, ci sono machere a forma di animali e binocoli di carta: non manca niente per una giornata perfetta.

Leone è felice e con i genitori si diverte come un matto. Batte le manine contento davanti alla crostata che Chiara ha cucinato appositamente per lui. La Ferragni confessa di essersi cimentata per la prima volta nella preparazione di questo dolce, ma l'esperimento è riuscito alla perfezione. Il bimbo sembra aver apprezzato parecchio, visto che la mangia con gusto e in abbondanza. Il regalo di papà Fedez è stato, invece, un commovente video con gli istanti più belli della loro vita insieme, dalla nascita del bambino a Los Angeles fino ai momenti più recenti.

Condividendo il filmato, Fedez ha scritto un messaggio di auguri per il figlio: "Tanti auguri amore della mia vita". "Questa non era la festa che avevo programmato per te, ma sei con entrambi i tuoi genitori e ti amiamo così tanto. Ti è anche piaciuta la torta che ho preparato per te, e questo rende questo giorno così perfetto", ha scritto Chiara postando su Instagram gli scatti più belli del momento.

Nonostante sia ancora piccolo, Leone è già amatissimo sui social. I genitori non mancano mai di coinvolgere i follower nella sua via e ogni passo viene documentato. Lui, dal canto suo, sa come farsi adorare: sempre sorridente, buffo e spiritoso ne combina una dietro l'altra.

