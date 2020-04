Solidarietà in quarantena, Harry e Meghan consegnano cibo a Los Angeles

Smessi gli abiti da royal senior, Harry e Meghan indossano guanti e mascherine e si offrono come volontari per portare cibo ai malati di Los Angeles. Hanno mantenuto fede alle promesse di dedicarsi alla beneficenza e non hanno perso tempo. In piena emergenza per la pandemia, i duchi di Sussex hanno aiutato l’organizzazione Project Angel Food che si occupa di distribuire pasti a chi soffre di malattie croniche.

Il direttore esecutivo della ong ha spiegato che la coppia ha sentito che gli autisti dell’organizzazione non ce la facevano più e si è offerta di dare subito una mano. “Volevano rendersi utili – ha detto Richard Ayub – Erano molto informali e hanno insistito per essere chiamati semplicemente Harry e Meghan”. Dietro l’impegno di volontariato dei duchi ci sarebbe lo zampino di Doria Ragland, mamma di Meghan, che ha sempre lavorato nel sociale.

Per cominciare alla grande i Sussex hanno iniziato il giro proprio durante le vacanze pasquali, per poi offrirsi un turno dopo l’altro. Indossavano camicia, sneakers, cappellino, mascherina e guanti (solo per lei, lui non li ha indossati ed è stato criticato dai giornali inglesi) e sono stati attenti a mantenere la distanza, senza far mancare uno sguardo amichevole e sorridente. Sono apparsi carini e socievoli e qualcuno non li ha nemmeno riconosciuti.

Chissà se i gesti di beneficenza Oltreoceano basteranno agli inglesi per rivedere la loro opinione sui duchi, aspramente criticati per aver lasciato la famiglia reale in questo momento così delicato per la pandemia nel Regno Unito. Intanto, Harry e Meghan pare abbiano comprato una bella villa a Malibu dal valore di 14,5 milioni di dollari, appartenuta in precedenza a Mel Gibson.

E se fino a pochi mesi fa i problemi reali erano la presenza o meno della Markle alle nozze a Buckingham Palace della cugina Beatrice di York, ora la futura sposa ha annullato il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, previsto per il 29 maggio. L’emergenza coronavirus ha cambiato i loro piani e ora le priorità sono altre. Ci sarà tempo per organizzare di nuovo un ricevimento reale e pensare agli inviti e alla presenza o meno dei duchi di Sussex.

