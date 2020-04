La settimana delle stelle

Calciatori ed ex veline protagonisti indiscussi del gossip dell'ultima settimana. Ci sono Melissa Satta e Kevin Prince Boateng che hanno lasciato la Turchia per proseguire la quarantena a Milano. Poi c'è Cristiano Ronaldo che tira fuori tutta la sua competitività in una gara di corsa in salita contro Georgina Rodriguez. Filippo Inzaghi e Angela Robusti si scambiano dediche d'amore social, mentre Irene Cioni ed Elena Barolo partecipano alla #pillowchallenge. Ma quella che ha stuzzicato più di tutti è stata Elisabetta Canalis, con uno scatto bollente con la camicia sbottonata e il seno nudo che fa capolino. Se ti sei perso qualcosa è il momento per recuperare...