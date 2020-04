La quarantena dei calciatori, guarda cosa fanno in famiglia

Al primo posto nella classifica delle attività da casa dei calciatori in quarantena c’è sicuramente l’allenamento. Ognuno di loro ha una piccola palestra casalinga, ma c’è anche preferisce esercitarsi in coppia come Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio. In cucina si dilettano Gigi Buffon, Mauro Icardi e Paulo Dybala. Giocano con i figli Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Manolo Gabbiadini. Ma non solo…