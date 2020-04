CR7 e Georgina in Portogallo, guarda che allenamenti di coppia

Isolamento dorato in Portogallo per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez , che hanno trovato rifugio nella villa del campione a Madeira. Da bravi amanti dello sport e del fitness non rinunciano a tenersi in forma e nemmeno la pioggia ostacola i loro allenamenti. Il calciatore e la modella si cimentano in una gara di corsa in salita sulla rampa d'accesso alla villa e, se lei se la cava bene, lui si dimostra anche in questo caso inarrivabile.

Fasciata in un paio di leggins che sottolineano le sue forme sinuose, la Rodriguez si lancia nello scatto. Raggiunge la vetta in poco tempo, anche se con un po' di fatica. Una performance dignitosissima la sua, e infatti quando torna alla base sorride contenta. A questo punto è la volta di Ronaldo che, anche quando si tratta di una gara con la compagna, non riesce a fare a meno di mettere in gioco tutto il suo spirito competitivo. E così al via parte di slancio, riuscendo in men che non si dica a compiere la sua scalata. Poi si gira e torna alla base sorridendo fiero di sé e soddisfatto di essersi dimostrato imbattibile per l'ennesima volta.

A proposito di competizioni, il fuoriclasse bianconero ne ha lanciata una anche ai suoi 211 milioni di follower. Si chiama Living Room Cup, e la sfida è quella di riuscire a fare il maggior numero di addominali in 45 secondi. Lui dà il buon esempio e si cimenta per primo, totalizzando il folle numero di 142 crunch nel tempo stabilito. Chissà se Giorgina raccoglierà l'invito e proverà a dare il filo da torcere a Cristiano?

