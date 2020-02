Cristiano Ronaldo spegne 35 candeline: Georgina gli regala un suv

Salirà sul Palco dell'Ariston per incantare tutti con la sua prorompente bellezza, ma poche ore prima di calcare la scalinata del Festival, Georgina Rodriguez ha organizzato una festa a sorpresa per i 35 anni del compagno Cristiano Ronaldo. Il calciatore bianconero ha spento le candeline in un ristorante torinese con gli amici e poi in strada il regalo: un potente SUV (dal valore di 600mila euro) impacchettato con un fiocco rosso tra applausi e coriandoli.