Cristiano Ronaldo papà al bacio, dolce siparietto con la figlia

Un Cristiano Ronaldo così non non si era mai visto. Dolce, amorevole, tenerone... il fuoriclasse bianconero ha totalmente perso la testa per sua figlia Alana Martina. Nel video pubblicato su Instagram si guardano negli occhi e si scambiano dei bacetti che mandano in estasi la piccolina. "Vite mie, vi amo" scrive Georgina Rodriguez a commento del post. E conclude: "Il miglior papà del mondo".