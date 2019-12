Cr7 miglior giocatore, per lui Georgina fa Cleopatra nella vasca

Nuovo trofeo per Cristiano Ronaldo che è stato eletto miglior giocatore della Serie A. Mentre lui era a Milano a ritirare il premio dalle mani di una sensualissima Diletta Leotta, Georgina Rodriguez lo aspettava a casa immersa in un bagno... bollente. In una vasca piena di schiuma, con una coroncina in testa e lo sguardo provocante: uno scatto social ad alto tasso erotico ha mandato in estasi i fan.