Basta una crostata all’albicocca per surriscaldare le case degli italiani. Cecilia Capriotti sfodera le sue abilità culinarie mostrando tutto il suo sex-appeal tra i fornelli. Laura Torrisi dopo aver cucinato ogni prelibatezza esordisce su Instagram con una foto con i capelli arruffati e il seno prosperoso: “Ma quanto è buono il pane, olio e pomodoro strusciato”. In isolamento le vip non nascondono il loro lato più hot.

Isolate, ma esplosive: dalla Torrisi alla Capriotti, mamma che curve! 1 di 26 2 di 26 26 di 26 26 di 26 26 di 26 26 di 26 26 di 26 26 di 26 26 di 26 10 di 26 11 di 26 12 di 26 13 di 26 14 di 26 15 di 26 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che siano sul set di uno shooting di moda o su un red carpet o tra le mura domestiche non importa, le belle dello showbiz conquistano comunque la scena. Non serve sfoderare abiti da sera dalle scollature abissali o dagli spacchi vertiginosi, anche in casa con una canotta o una tshirt faticano a contenere le loro curve seducenti. Non ammiccano ai flash, ma fissano lo smartphone certe che i loro scatti raggiungeranno i fan.

Leggi anche>Alessandra Ambrosio, casa dolce casa tra spaghetti al sugo e bikini hot



Cecilia Capriotti trasforma la cucina del suo appartamento in un mix di emozioni: dalla dolcezza con la figlia alla sensualità che emerge da quella scollatura inquadrata nel punto giusto mentre sforna una crostata.



E che dire di Laura Torrisi? I suoi manicaretti sono una certezza, come pure le sue forme intriganti. Sorprende i follower con una capigliatura arricciolata e ribelle, ma lo sguardo dei più cade sul suo décolleté.

Wanda Nara non perde occasione per mostrare le forme sinuose. In cucina con Mauro indossa una canotta aderente che risalta un balconcino imperdibile. E non solo: sfoglia la gallery e sbircia.

Ti potrebbe interessare: