Pippo Inzaghi in love con Angela Robusti, la dichiarazione d’amore è social

“Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo“. Inizia così la dichiarazione d’amore di Angela Robusti a Filippo Inzaghi. Per la prima volta la coppia compare insieme sui social e lo fa con uno scatto dolcissimo e appassionato. Il commento chiarissimo di Pippo: “Amore mio grande”.

“Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore… Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così: con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra. Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo… ascoltiamo… e io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste. Ti amo” continua la Robusti sul suo profilo Instagram. Lui replica con un grande: “Amore mio grande”. Poche parole ma chiare che mai fino ad ora la coppia aveva pubblicato.

La storia tra l’allenatore del Benevento, ex calciatore di Juventus e Milan nonché campione del mondo con gli azzurri nel 2006, e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è cominciata un paio d’anni fa. I due girano alla larga dal gossip e dalla mondanità. Qualche tempo fa girava voce che Angela fosse incinta, poi non si è visto alcun pancino, ma ora questa nuova dichiarazione d’amore fa pensare che la coppia sia molto affiatata e che magari abbiamo in programma fiori d’arancio e cicogne…

