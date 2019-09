Inzaghi al mare con Angela mostra il lato B

In vacanza a Capri con la compagna Angela Robusti , Filippo Inzaghi si diverte tra gite in barca e bagni in mare. Fisico tonico e addominali scolpiti, il mister del Benevento regala a favor di flash un siparietto hot, subito catturato dal "Settimanale Nuovo": durante un cambio di costume, mette in mostra un lato B... da Serie A.

Filippo e Angela fanno coppia fissa da circa un anno, e tra loro le cose vanno a gonfie vele tanto che pensano al matrimonio e ad allargare la famiglia. Lui ha 46 anni, lei 17 in meno ma tra loro la differenza d'età non è mai stata un problema: "Se mi guardo allo specchio mi vedo cambiato: troppi capelli bianchi. Ma se mi guardo dentro sono sempre io", ha detto recentemente Inzaghi. A vederlo così, con il corpo tonico e abbronzato in bella mostra, sembra davvero che per lui il tempo non sia passato.