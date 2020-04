La settimana delle stelle

Isolamento di coppia o da single, con baby vip appena nati, come Vieri, Boni e Comello, o con vecchi amori al proprio fianco, come Corona con la Moric e Damante con la De Lellis. C’è chi sceglie la quarantena di lusso sul lago, come Wanda Nara, e chi si spoglia in versione pin up, come Ireland Baldwin. E in questa emergenza coronavirus c’è anche chi rimanda le nozze, come la Cascella.