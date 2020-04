Accoppiati in quarantena: dalla Clerici alla Ventura

“La fortuna di essere in casa oggi insieme”, con questa didascalia Chiara Maci riassume la sua quarantena con Filippo La Mantia e i bambini. Come loro anche Antonella Clerici, Simona Ventura, Belen, Sonia Bruganelli vivono l’isolamento per l’emergenza sanitaria con la persona che amano. Chi pensa alle nozze, chi vive l’intimità familiare, chi sogna: ecco l’amore al tempo del coronavirus.

“Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali – rivela Belen al settimanale Chi, a cui confida anche che sta pensando al secondo figlio. “Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri…”.



“Qualche giorno fa io e Paolo ci siamo incontrati in corridoio e ci siamo scambiati il primo abbraccio dopo 15 giorni: è un paradosso ma, pur essendo così vicini, con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere il sostegno per la famiglia” rivela Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

“Ho il privilegio di vivere la seconda giovinezza e un grande amore… Vittorio mi fa sentire amata, protetta – dice Antonella Clerici in quarantena ad Arquata Scrivia tra boschi e natura. “Siamo come pane e burro” le fa da eco il compagno Vittorio Garrone.

Pensano ancora al matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Siamo insieme con i nostri figli e ci amiamo più di prima. Questa è una convivenza forzata come non si vede neanche nei reality: qui non è l’isola dei famosi è la casa della quarantena”.

“La regola aurea è cercare di ritagliarsi alcuni minuti al giorno per sé, funziona moltissimo” consigliano Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

“La mia casa era il ristorante – confessa Filippo La Mantia – I primi giorni sono stati qualcosa di inenarrabile, mi sono dovuto resettare… Poi ti colpo, ti rendi conto che abiti co persone che ami, ma non te le vivi… I bambini, Bianca e Andrea sono energia allo stato puro e devi occuparli dalla mattina alla sera… Tra me e Chiara (Maci, ndr) ci sono scazzi, lunghi silenzi, convivialità… I primi giorni ho cucinato, ma poi basta, fa tutto lei”.

