La settimana delle stelle

Il coronavirus ha stravolto la quotidianità di tutti, anche delle celebrità. Michelle Hunziker sente molto la mancanza di sua madre Ineke, ma deve imparare a farne a meno per evitare il contagio. Raoul Bova per fare la spesa si imbacucca fin sopra gli occhi e riempie il carrello di ogni tipo di provvista. Alessia Marcuzzi, Cristina Parodi e molti altri vip hanno richiamato a casa i figli che vivono all'estero per motivi di studio ed Elena Santarelli ha festeggiato il compleanno della figlia Greta con un party casalingo. Cambiamenti in vista anche per Eugenia di York che, con Meghan Markle lontana, è candidata a prendere il suo posto a Corte. Questi e altri gossip nell'ultima settimana: eccoli tutti...