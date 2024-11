la settimana delle stelle

Amori che sbocciano e amori che finiscono nella settimana delle stelle. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ormai non fanno più nulla per nascondere la loro relazione: i baci a Roma non sono passati inosservati e ora lei è partita per la Lapponia, chissà se con il nuovo fidanzato. Anche Anna Falchi è innamorata: pare che faccia coppia con Theo, architetto di 21 anni più giovane. Giulia Valentina ha dato il benvenuto al suo bebè, mentre Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono regalate un tatuaggio "di coppia". Se Ambra Angiolini parla dello splendido e pacifico rapporto con l'ex compagno Francesco Renga, Mauro Icardi e Wanda Nara sono pronti a farsi la guerra in tribunale.