Anna Falchi ha un nuovo amore: Theo ha 21 anni meno di lei

Anna Falchi chiude gli occhi con trasporto mentre Theodorico Napolitano la stringe a sé. La loro è una passione travolgente, nata come un'amicizia ma che si è presto trasformata in qualcosa di più. Sulla loro relazione preferiscono non esporsi: "Dovreste chiedere ad Anna, non a me. Non mettetemi in difficoltà con Anna", ha detto lui a Diva e Donna. A parole non si sbilanciano ma le immagini parlano chiaro su quale sia la natura del sentimento che li lega.