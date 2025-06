la settimana delle stelle

Non si parla che di Bezos! Le nozze di Mister Amazon con Lauren Sanchez a Venezia hanno catalizzato l’attenzione di tutti: dai preparativi agli arrivi in laguna degli sposi e dei vip, dalla cena pre-wedding ai party a tema. La Serenissima al centro del “royal wedding” più seguito sul web. E poi ci sono state anche le nozze di Virginia Saba, il babyshower di Giulia De Lellis, la prima uscita di Can Yaman con la fidanzata e quella di Michelle Hunziker con Tronchetti Provera.