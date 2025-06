Virginia Saba si è sposata, guarda le nozze della ex di Luigi Di Maio

"Grazie a tutti per questo meraviglioso sogno. E grazie al mio principe Eugenio Ronchetti per la felicità e l’amore che mi dona ogni giorno. Mi sento molto fortunata. Giorno indimenticabile" ha scritto Virginia Saba condividendo due scatti delle nozze. Nel primo si vedono lei e il neomarito subito dopo il sì, entrambi in bianco. Nel secondo un mazzo di rose rosse e il biglietto con scritto: "A tra poco principessa", a testimoniare come il loro sia proprio un amore da favola.