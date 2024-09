Prima di Alessia D’Alessandro Luigi Di Maio ha vissuto una storia d’amore lunga quattro anni con Virgina Saba. "Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna. Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare" aveva confessato la Saba a Corriere della Sera: “Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso".