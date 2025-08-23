la settimana delle stelle

Gravidanza agli sgoccioli per Giulia De Lellis che al mare con Tony Effe sfoggia il pancione. In costume due pezzi anche Afef Jnifen, che mette in mostra un fisico tonico e asciutto. Lei è alle Eolie con amici e il marito, mentre Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto il Kenya per una vacanza di amore e relax. Con loro anche il piccolo Cesare, che non viene mai mostrato in volto per tutelarne a privacy. Elisabetta Canalis pare abbia trovato un nuovo amore in Alvise Rigo, mentre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ,più innamorati che mai, hanno festeggiato il battesimo di Thiago e Dea.