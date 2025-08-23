Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
7gossip

La settimana delle stelle

Dal pancione di Giulia De Lellis al nuovo amore di Elisabetta Canalis

23 Ago 2025 - 06:58
© Instagram

© Instagram

Gravidanza agli sgoccioli per Giulia De Lellis che al mare con Tony Effe sfoggia il pancione. In costume due pezzi anche Afef Jnifen, che mette in mostra un fisico tonico e asciutto. Lei è alle Eolie con amici e il marito, mentre Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto il Kenya per una vacanza di amore e relax. Con loro anche il piccolo Cesare, che non viene mai mostrato in volto per tutelarne a privacy. Elisabetta Canalis pare abbia trovato un nuovo amore in Alvise Rigo, mentre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ,più innamorati che mai, hanno festeggiato il battesimo di Thiago e Dea.

la settimana delle stelle

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema