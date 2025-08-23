la settimana delle stelle

Dal pancione di Giulia De Lellis al nuovo amore di Elisabetta Canalis
Gravidanza agli sgoccioli per Giulia De Lellis che al mare con Tony Effe sfoggia il pancione. In costume due pezzi anche Afef Jnifen, che mette in mostra un fisico tonico e asciutto. Lei è alle Eolie con amici e il marito, mentre Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto il Kenya per una vacanza di amore e relax. Con loro anche il piccolo Cesare, che non viene mai mostrato in volto per tutelarne a privacy. Elisabetta Canalis pare abbia trovato un nuovo amore in Alvise Rigo, mentre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ,più innamorati che mai, hanno festeggiato il battesimo di Thiago e Dea.
LUNEDI' 18 AGOSTO
Aurora Ramazzotti: "Ecco perché non mostro il viso di mio figlio"
David e Victoria Beckham, il discorso di Brooklyn al rinnovo delle promesse nuziali ha spezzato il loro cuore
MARTEDI' 19 AGOSTO
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni festeggiano il battesimo dei figli Thiago e Dea
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia? Le indiscrezioni
MERCOLEDI' 20 AGOSTO
Afef Jnifen in barca alle Eolie, bellezza senza tempo sotto il sole
Giulia De Lellis sfoggia il pancione al mare con Tony Effe
GIOVEDI' 21 AGOSTO
Per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza una vacanza da sogno in Kenya prima delle nozze
VENERDI' 22 AGOSTO
