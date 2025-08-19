Chiara Nasti e Mattia Zaccagni festeggiano il battesimo dei figli Thiago e Dea

"17 Agosto abbiamo battezzato Thiago e Dea" hanno scritto Chiara Nasti e Mattia Zaccagni condividendo, con due giorni di ritardo, le immagini della giornata. "Tanti auguri amori nostri, siete il nostro amore più grande e Dio vi proteggerà sempre! Grazie a tutta la nostra famiglia per essere sempre presenti per noi! Grazie Don Antonio. Grazie Dio" hanno proseguito. L'influencer nelle storie ha aggiunto: "Thiago che getta la locandina dei riti di accoglienza (del battesimo) nell'acqua santa perché incavolato nero d'essere stato preso con la forza per il Battesimo è la cosa più divertente che vedrai oggi (forse)". E poi ha scritto: "Menomale che ridevano tutti. Io volevo evaporare".