Chiara Nasti e Mattia Zaccagni festeggiano il battesimo dei figli Thiago e Dea

Sui social gli scatti della cerimonia, con l'influencer e il calciatore elegantissimi e i bimbi che sono due piccole pesti

19 Ago 2025 - 14:12
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno condiviso con i follower le foto del battesimo dei loro figli, Thiago e Dea. E' stata una cerimonia intima, lontana dai fasti del gender reveal del primogenito, nella quale l'influencer e il calciatore si sono circondati dei familiari e delle persone più care. I due bimbi sono state due piccole e dolcissime pesti, come testimoniano gli scatti che mamma e papà hanno condiviso sui social.

  "17 Agosto abbiamo battezzato Thiago e Dea" hanno scritto Chiara Nasti e Mattia Zaccagni condividendo, con due giorni di ritardo, le immagini della giornata. "Tanti auguri amori nostri, siete il nostro amore più grande e Dio vi proteggerà sempre! Grazie a tutta la nostra famiglia per essere sempre presenti per noi! Grazie Don Antonio. Grazie Dio" hanno proseguito. L'influencer nelle storie ha aggiunto: "Thiago che getta la locandina dei riti di accoglienza (del battesimo) nell'acqua santa perché incavolato nero d'essere stato preso con la forza per il Battesimo è la cosa più divertente che vedrai oggi (forse)". E poi ha scritto: "Menomale che ridevano tutti. Io volevo evaporare".

Famiglia affiatata

 A primavera si parlava di una crisi in corso tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ma le immagini del battesimo dei figli dimostrano una volta di più che la loro è una famiglia felice. Per il 30esimo compleanno del calciatore, la moglie ha organizzato un fantastico party a Ibiza, durante il quale hanno dato il via ufficiale alle vacanze. Tra giornate al mare ed escursioni in montagna si sono goduti momenti speciali che hanno condiviso con i follower. L'influencer ha anche parlato del suo momento difficile, tra ansia e attacchi di panico, che ora si è lasciata alle spalle. Asciugate le lacrime, al battesimo di Thiago e Dea c'è spazio solo per i sorrisi.

