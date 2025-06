la settimana delle stelle

Anna Tatangelo ha annunciato a sorpresa la sua seconda gravidanza facendo impazzire il gossip. Lei è al settimo cielo, e lo stesso vale per il fidanzato Giacomo Buttaroni e il figlio Andrea. Intanto Gigi D'Alessio, l'ex della cantante, si gode un po' di relax marinaro con la compagna Denise Esposito e il loro piccolo Francesco. Non sono mancate le cerimonie, con il battesimo del figlio di Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco e le nozze di Francesco Montanari e Federica Sorino. Ma non è tutto amore nel mondo dei vip: nella guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi, entra a gamba tesa Maxi Lopez e si schiera con il calciatore, mentre in casa Beckham la faida continua con nuovi retroscena. Pare anche che Blanco e Martina Valdes si siano lasciati…