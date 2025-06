Gigi D'Alessio, la dolce vita a Napoli con la famiglia

Dopo aver cantato a Napoli, dove il 2 e 3 giugno scorsi ha collezionato due sold-out, Gigi D'Alessio si rilassa con la famiglia e gli amici. In barca con Gigi c’è anche Carmine Recano, il comandante Massimo Esposito nella serie “Mare fuori”, la moglie Donatella Tipaldi e i due figli Gennaro e Mirea. L’allegra combriccola si ferma per una sosta a Capri e Palinuro, va a pranzo in un rinomato ristorante della Costiera Amalfitana. E in questa location, ormai tappa obbligata delle star, il gruppetto ha incontrato, a sorpresa, anche l’attore hollywoodiano Jeff Goldblum con la moglie Emilie Livingston. D'Alessio e il divo d’Oltreoceano erano seduti in tavoli vicini e hanno scambiato chiacchiere e confidenze tra una portata e l’altra.