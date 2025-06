Gigi D'Alessio apre il tour negli stadi con un trionfo al Maradona

E ancora, a grande richiesta, arriva anche l’atteso ritorno in Piazza del Plebiscito con 3 nuove imperdibili serate il 19, 20 e 21 settembre, in uno scenario unico dove negli ultimi tre anni Gigi è stato abbracciato da oltre 250.000 spettatori in 15 date tutte esaurite. Un evento diventato ormai un must per D’Alessio e il pubblico della sua Città: non solo concerti, ma vere e proprie feste in musica che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan e che fanno segnare un nuovo record con ben 18 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia.