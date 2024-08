Gigi D'Alessio al mare con la figlia appena nata

Gigi D'Alessio si gode una vacanza in famiglia nella sua villa in Sardegna. Il cantante trascorre le giornate tra relax al sole ed escursioni in moto d'acqua, ma i momenti più belli sono quelli che dedica alle coccole con i figli. Con lui ci sono la compagna Denise Esposito e i loro bimbi Francesco (2 anni) e Ginevra, nata a luglio, oltre ad Andrea, il 14enne avuto dalla relazione con Anna Tatangelo. Le foto pubblicate dal settimanale Chi raccontano attimi di grande serenità per il gruppo di vacanzieri: sono le prime che ritraggono Gigi insieme alla neonata.