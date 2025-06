Paola Turani al mare: “Io e Ricky siamo una bella squadra”

“E alla domanda di chi mi chiede a chi è più legato (il figlio Enea, ndr) la mia risposta è ogni volta la stessa: a entrambi, alla sua mamma e al suo papà in egual modo, senza preferenze. A parte periodi alterni di ‘mammite’ e ‘papite’ acuta. – risponde Paola Turani a una follower - Dove non arrivo io, arriva lui. E viceversa. Quando non c’è lui, ci sono io. E viceversa. Ci sono voluti mesi prima di raggiungere un nuovo equilibrio familiare per far funzionare tutto, anzi, forse non lo abbiamo ancora raggiunto. In mezzo discussioni, a volte tensioni, la trappola del ‘rinfacciarsi le cose’ è sempre dietro l’angolo purtroppo (e su questa ci stiamo ancora lavorando) poi di nuovo incastri, pianificazione delle settimane, decidere ogni giorno chi lo porta e chi va a prenderlo a scuola, organizzazione del tempo durante la giornata in base a impegni e gli interessi/passioni che ci fanno stare bene e che vogliamo continuare a coltivare. Perché felici e sereni noi, felice e sereno anche Enea”.