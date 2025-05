la settimana delle stelle

Cecilia Rodriguez, dopo l’annuncio social della gravidanza, mostra le prime immagini del suo pancino che cresce. La sorella Belen, invece, non mette like e fa preoccupare i fan raccontando un piccolo intervento. Chiara Ferragni pare in crisi nera con Tronchetti Provera, mentre Chanel Totti ha festeggiato prima con papà Francesco e poi con mamma Ilary i suoi 18 anni. La Blasi ha brindato anche per l’arrivo di un anello di fidanzamento da parte di Bastian Muller. E poi ci sono le ultime sulla famiglia Beckham e il nuovo arrivato in quella di Trump.