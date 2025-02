la settimana delle stelle

Chiara Ferragni è fidanzata e felice con Giovanni Tronchetti Provera e, anche se a Dubai ci è andata da sola, lui non le ha fatto mancare un'accoglienza pazzesca al ritorno a base di rose rosse. Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono pazzi di gioia e d'amore in montagna con le figlie Giulietta e Gabriella e anche Meghan Markle e il principe Harry si divertono sulla neve. Claudia Pandolfi ha trovato la felicità con il compagno scegliendo di vivere in case separate, Laura Chiatti e Marco Bocci stanno più vicini possibile e lo scatto di famiglia per loro è in ascensore.