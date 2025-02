"Sono meglio come ex che come compagno" ha dichiarato Stefano De Martino, che ha archiviato per sempre la storia con Emma ma anche quella con Belen Rodriguez, dalla quale ha divorziato. Lui e la showgirl ci hanno provato più volte a far funzionare le cose, ma ora sembrano aver costruito un rapporto equilibrato e cordiale per il bene di Santiago. Si vedono qualche volta da bravi genitori, per il compleanno del figlio o per qualche commissione, ma tra loro è finita irrimediabilmente soprattutto dopo che l'argentina ha scoperto i numerosi tradimenti. Per Stefano però è comunque importante essere riuscito a mantenere ottimi rapporti sia con la ex moglie che con Emma Marrone: "Per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi, perché c'eri quando quei progetti erano solo dei sogni, è in qualche modo riconoscersi e dire, ce l'abbiamo fatta'" ha detto.