Belen Rodriguez 40 anni il 20 settembre Tra pochi giorni Belen Rodriguez festeggerà il 40esimo compleanno (le 38 candeline le aveva spente in famiglia con il suo ex), ma l’età che avanza non la spaventa. “Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il corpo giovane ha pensieri giovani, il corpo maturo ha pensieri maturi – dice Belen al Corriere - Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non è tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato”.