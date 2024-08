Belen Rodriguez misteriosa, sui social spunta "lo zampino" di Angelo

Si vedono solo le dita di Angelo Galvano nella foto postata da Belen Rodriguez, ma uno scatto basta per dire molte cose. Intanto che sono insieme, a dispetto delle voci che li volevano in crisi. Poi che c'è un sentimento forte, di tenerezza e di protezione, e che non c'è bisogno di farsi vedere sui social in pose appassionate per volersi bene. La showgirl ha condiviso a corredo delle foto un lungo post in cui si lascia andare al suo flusso di pensieri e parla in maniera un po' confusa di notti focose, di outfit, di make up. Lasciata Albarella, dove hanno trascorso qualche giorno con la famiglia di lei, la coppia si è probabilmente rifugiata in montagna, come sembra dire una delle immagini postate da Belen che raffigura un tipico chalet.