Belen è tornata single, finita con Angelo Edoardo Galvano

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e le nozze saltate con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez si trova a fare i conti con l’ennesima delusione d’amore. Su come siano andate le cose con l’ultimo fidanzato Angelo Edoardo Galvano non si sa, la showgirl ha scelto la via del silenzio e sui social posta solo immagini della sua famiglia. Ad Albarella sta ritrovando la serenità per i prossimi impegni lavorativi. Grandi risate con i figli, coccole dei genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, passeggiate in bicicletta, bagni di sole e tuffi in piscina.