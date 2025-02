San Valentino è arrivato in anticipo per Laura Chiatti che già nella notte ha postato il suo scatto per la ricorrenza. Non una dedica romantica per Marco Bocci, ma un'immagine che la ritrae con tutta la famiglia chiusa in ascensore: uno spazio piccolissimo ma che contiene un'infinità d'amore. Lei è super sexy e si mette in posa mentre il marito scatta la foto. Il figlio più piccolo, Pablo, sfoggia un sorriso contagioso verso l'obiettivo mentre il fratello maggiore Enea è più interessato a un video sullo smartphone. Un'immagine che racconta tanta spensieratezza e un legame profondo, proprio quello che la coppia di attori trasmette con ogni post e ogni uscita pubblica.